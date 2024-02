Esposa de Marcelo Adnet quebra silêncio após nova traição do marido - Foto: Reprodução

Esposa de Marcelo Adnet quebra silêncio após nova traição do maridoFoto: Reprodução

Publicado 10/02/2024 14:07 | Atualizado 10/02/2024 14:09

Neste sábado (10/2), Patrícia Cardoso usou suas redes sociais para abordar a polêmica envolvendo seu marido, Marcelo Adnet. O famoso teria sido flagrado em situação comprometedora com outra mulher. O vídeo do momento, que se tornou viral, mostra o humorista aos beijos com uma desconhecida.



Nas redes sociais, Patrícia deixou claro seu desconforto com a situação ao escrever: "Tô ótima, galera, SQN [só que não]. Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio", pediu ela. A resposta da famosa veio horas após divulgarem a suposta traição na web e internautas reagem ao ocorrido no perfil da influencer.



O pedido de Patrícia foi atendido em partes, já que alguns internautas apoiaram. “Perdoa mais não mana, por favor”, pediu uma seguidora. “Você é linda e merece alguém que te respeite!”, garantiu um fã. “Cuida desse coraçãozinho”, sugeriu uma terceira pessoa.



O casal, que está junto há seis anos e é pai de Alice, de quase 3 anos, já viveu um episódio parecido anteriormente. Dessa vez, tudo indica que Patrícia Cardoso estava presente no local da traição ou momentos antes. Isso porque a famosa havia divulgado o camarote Mar, na Marquês de Sapucaí, onde o humorista Marcelo Adnet foi flagrado traindo. Porém, a influencer apagou os registros.