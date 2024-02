Fãs de Yasmin Brunet tentam unir torcidas contra Davi - Reprodução/Globoplay

Fãs de Yasmin Brunet tentam unir torcidas contra DaviReprodução/Globoplay

Publicado 09/02/2024 22:02

Um fã clube de Yasmin Brunet deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira (9) ao sugerir uma união entre a torcida de todos os participantes do BBB 24 para eliminar Davi Brito do reality show da TV Globo.

"Davi é o favorito do programa até o momento, certo? Se todas as torcidas se unirem e o tirarem do BBB, o jogo ficaria aberto a novos rumos, com a possibilidade de qualquer participante ganhar. Se isso não acontecer, o BBB já tem um campeão", sugeriu o perfil Rei da Votação no X, antigo Twitter.

Davi é o favorito do programa até o momento, certo? Se todas as torcidas se unirem e o tirarem do BBB, o jogo ficaria aberto a novos rumos,com a possibilidade de qualquer participante ganhar. Se isso não acontecer, o BBB já tem um “campeão” Vamos mudar o rumo? #ForaDavi QUEM VEM? — REI DA VOTAÇÃO (@ReiDaVotacao) February 9, 2024

No entanto, a ideia dividiu opiniões dos internautas nos comentários. "Nem seu post tem força, imagina seu mutirão de votação", debochou um. "Se juntar todas as torcidas, não da metade da do Davi", afirmou outro. "Só em sonhos, pergunta pra todos os portais e influencers e a Globo que tentaram eliminar Arthur", declarou um terceiro.