Influencer perde título de Miss AcreReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2024 19:07

Carla Cristina, que foi eleita como Miss Acre Mundo 2023, revelou nas redes sociais que perdeu o título por ser mãe. A jovem foi desclassificada do Concurso Nacional de Beleza (CNB) e também não poderá participar da disputa pela coroa de Miss Brasil Mundo.

Em desabafo publicado no Instagram, Carla declarou que nunca escondeu que é mãe de Jade, de 1 ano e oito meses e perguntou à organização diversas vezes se estaria quebrando alguma regra, já que essa regra era válida para o Miss Mundo. "Eu disse 'são franquias diferentes, tem certeza que o CNB (Concurso Nacional de Beleza) pode?' E me deram a certeza que sim", afirmou.

De acordo com a Miss, pediram para que a modelo não divulgasse o motivo que levou a sua desclassificação. “Quem me conhece sabe, quem vive comigo sabe o que quanto trabalhei, fiz rifas, vendi até sopa para pagar minha taxa, que era um valor bem alto de 5 mil reais e eles não trabalham com reembolso”, lamentou emocionada.

“Eu não vou desistir dos concursos, eu pretendo participar novamente, mas não desse né? Continuem por aqui. Eu não sou mais a Miss Acre”, completou.

Em nota, o Concurso Nacional de Beleza (CNB) lamentou a desclassificação da candidata e afirmou que a organização deve seguir regras.