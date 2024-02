Dado Dolabella fala sobre Wanessa Camargo ter voltado a fumar - Reprodução/Instagram

Dado Dolabella fala sobre Wanessa Camargo ter voltado a fumarReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2024 17:58 | Atualizado 09/02/2024 17:59

Wanessa Camargo voltou a fumar cigarro para lidar com a ansiedade no BBB 24, mas a atitude desagradou o namorado da participante, Dado Dolabella. Nas redes sociais, ele lamentou que a cantora “sucumbiu ao vício”.

“Realmente, eu também fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora, ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape”, escreveu nos Stories do Instagram.

O ator ainda revelou que a filha de Zezé Di Camargo lutava para parar de usar vape. “Acredito que assim como as carnes (o segundo maior vício do homem depois do sexo), o mal não tem que ser substituído, mas sim eliminado. E ela estava nessa luta de parar com o vape também”, disse.

“O vape, como não empapuça, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade muito maior de nicotina, substância que gera o vício, tornando a dependência química muito maior. Tornando a luta ainda mais difícil. Piorando a situação sob a pressão de um reality”, concluiu Dado.