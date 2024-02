Bruno Fagundes - Foto: Fabio Audi

Publicado 09/02/2024 12:24

O ator Bruno Fagundes, conhecido por ser filho do renomado Antônio Fagundes, causou alvoroço nas redes sociais recentemente.O artista, que já se revelou bissexual, confessou que embora sinta atração por mulheres, prefere se relacionar com homens. Porém, as palavras que o modelo usou dividiram opiniões.



Em declaração, ele tentou descrever porque prefere se relacionar com homens. "Namorei meninas e tenho várias mulheres que sou absolutamente atraído, só não pratico porque performo melhor ficando com caras", confessou o filho do ator Antônio Fagundes.



A declaração do artista gerou uma série de reações entre os internautas, que não digeriram bem a escolha de palavras. “Performo? Que é isso, gente? Agora se relacionar com pessoas é questão de performar, por isso o mundo tá do jeito que tá”, espantou-se um seguidor. “‘Performo’, palavra bonita pra dizer que da ré (risos)”, detonou mais um.



Porém, alguns entenderam o que Bruno Fagundes buscou expressar. “Ninguém tem que achar nada! Cada um cuida da sua vida”, criticou uma internauta. “É complicado usar linguagem acadêmica com uma população que mal tem o ensino médio”, defendeu outro.