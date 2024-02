Ivete Sangalo abre Carnaval de Salvador - Agnews

Publicado 09/02/2024 11:16 | Atualizado 09/02/2024 11:17

A energia contagiante de Ivete Sangalo marcou o início do Carnaval na Praça Castro Alves, em Salvador, na última quinta-feira (8/1). Entretanto, um incidente inesperado assustou a famosa, que interrompeu o espetáculo quando um fã passou mal. Ela fez questão de ajudar o rapaz em meio à multidão que acompanhava o show.



Demonstrando preocupação com o bem-estar do espectador, Ivete tomou uma atitude rápida e solicitou que a banda cessasse a música. “Respira, calma, quem tá ao redor abre a roda por favor. Corpo de Bombeiros, por gentileza”, declarou a baiana.



A cantora agiu com calma e serenidade diante da situação, mostrando seu comprometimento com os fãs. “É muito calor, né gente? Me dê uma água aí, dê aí a ele. Posso jogar? Ele vai beber e vai ficar zero, é mijo de bode, meu isotônico. A gente só vai tocar se resolver isso aqui, senão eu vou parar”, enfatizou a artista.



“Impressionante como ela é ligada em tudoooo!! É muito rainha!”, elogiou uma fã. “Diva é diva, o resto é Taylor”, ironizou outra. “Ela é diferente né bicho”, reparou mais um. “Não é à toa que ela é quem é”, destacou uma seguidora.