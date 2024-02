Apresentadora amiga de Wanessa nos anos 2000 crítica cantora: ?Triste? - Foto: Reprodução

Publicado 09/02/2024 10:08 | Atualizado 09/02/2024 10:20

Fabiana Saba, modelo e apresentadora, compartilhou suas lembranças de mais de duas décadas atrás ao encontrar Wanessa Camargo na ilha de Caras. Expressando sua admiração pela artista, a famosa revelou ter se decepcionado com a versão da cantora na casa mais vigiada do Brasil.



“Uns 25 anos atrás eu conheci a Wanessa na ilha de Caras. Ela foi tão fofa, legal; eu era fã do zzeL, e ela me levou nos shows, enfim. No começo do programa, fiz de tudo pra tentar ver um pouco o lado dela, entender o que estava acontecendo, e fico muito triste, porque é impossível”, começou.



“Não sei se ela sempre foi assim, mas acredito que não, ou se aconteceu alguma coisa, não sei. Mas vê-la no programa está de cortar o coração. Ela teve uma carreira legal, mas não tem como sair da casa sem consequências das suas ações, nem mesmo por seus fãs”, lamentou a famosa.



“Eu vou falar a verdade: ver o que está acontecendo com o Davi, e até com a Isabelle com toda essa pressão, é uma coisa terrível. [...] Jogo é jogo, adversários existem, mas isso já extrapolou qualquer coisa aceitável. Sei lá, estou triste de ver isso nela e mais triste ainda pelo Davi e Isa”, confessou.