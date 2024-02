Cristiano Ronaldo esfrega bandeira de time rival nas partes íntimas - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 21:25 | Atualizado 08/02/2024 21:31

Cristiano Ronaldo se irritou com uma provocação de torcedores do Al-Hilal, time de Neymar, que acompanharam a derrota do Al-Nassr. Após a partida, o jogador de futebol esfregou a camisa do clube rival nas partes íntimas.

Em vídeo que circula nas redes sociais, CR7 foi provocado na saída do vestiário e acabou sendo atingido por uma bandeira do time do brasileiro. O português aparece na gravação colocando a peça por dentro dos shorts, esfregou e jogou novamente no chão. Confira:

Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentaram pela terceira rodada da Riyadh Season Cup em Riade, na Arábia Saudita. Nesta quinta-feira (8), o time do Cristiano Ronaldo foi derrotado. O Al-Hilal levou a melhor e venceu a partida por 2 a 0.