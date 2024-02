Morre influencer Lorena Torezan - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 19:27

A influenciadora Lorena Torezan Viviani, de 13 anos, morreu na última quarta-feira (7). A jovem de Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, enfrentava um câncer há quase 4 anos e estava internada em Barretos.

Lorena descobriu o problema de saúde antes de completar 10 anos e passou a compartilhar sua rotina na internet. Seu perfil no Instagram conta com mais de 119 mil seguidores e reúne postagens sobre o tratamento, maquiagens e seu dia a dia.

Após descobrir a doença em 2020, moradores da cidade fizeram uma campanha para aumentar o número de seguidores de Lorena na rede social. Na ocasião, até a apresentadora Eliana chegou a mandar um vídeo para a jovem.

A menina fez o tratamento com sessões de quimioterapia, mas não chegou a se curar totalmente da doença. Pouco depois, os médicos também descobriram que Lorena tinha um outro tumor, na parte de trás da veia cava, que leva o sangue de volta para o coração. A condição fez com que a influenciadora tivesse metástase em outras partes do corpo e chegou ao útero.

O corpo de Lorena foi enterrado no Cemitério Municipal Campo da Paz na manhã desta quinta-feira (8).