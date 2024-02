Wanessa e Rodriguinho no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Wanessa e Rodriguinho no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 16:59

A TV Globo está sendo criticada nas redes sociais por cortar declarações polêmicas de Wanessa Camargo e Rodriguinho no BBB 24. Após a exibição do reality show na última quarta-feira (7), os internautas subiram a hashtag "Globo protege camarotes" incomodados com a edição do programa.

O publico reclamou no X, antigo Twitter, que a cantora passou o dia tentando isolar Davi de sua única aliada, Isabelle Nogueira, e usou um discurso antirracista para atacar criticar o rival, o que não foi exibido no programa ao vivo. Além disso, o momento em que Rodriguinho compara Davi com um “ladrão e assassino” também ficou fora da edição do programa.

Nas redes, o público se revoltou após a exibição do reality pela ausência das falas importantes para o jogo e pediram justiça. Ainda segundo internautas, os vídeos das declarações da dupla que estavam repercutindo na internet foram derrubados pela emissora.

"Nossa velho é muito questão de justiça o Davi vencer esse BBB. Além da perseguição lá dentro, a Globo aqui fora protege totalmente os rivais dele (camarotes) e vira e mexe queimam ele", disse um internauta. "Não adianta querer explicações, a Globo protege os camarotes e nem fazem mais questão de esconder", afirmou outro. "Globo dando ataque de copyright em alguns vídeos expondo situações em que camarotes agem com perseguição; preconceito e agressividade em relação ao Davi. Rodriguinho já teve INÚMERAS falas de ameaça física contra Davi, quantas foram pra edição do ao vivo?", declarou um terceiro.