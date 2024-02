Maiara manda recado aos haters após críticas por bebedeira: 'que volte em dobro' - Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024

Após viralizar por ficar bebâda em apresentação, a cantora Maiara, da dupla com Maraísa, voltou a desabafar nas redes sociais. Em uma live, a famosa reclamou das críticas que vem recebendo por beber em shows, alegando que os cantores sertanejos não são criticados.



“Os homens do sertanejo bebem, em todos os show, todos eles bebem. Por que eu sou mulher e não posso beber também? Vai te lascar sô! Vai caçar um rolo”, começou a cantora. Em seguida, ela desejou um bom dia para os seguidores, explicando que acordou tarde devido ao horário que ela e a irmã chegaram após apresentação.



“Isso é inveja, olho gordo, vai te… povo do olho gordo. Invejoso. Não quer beber, não bebe, gente. Poxa, eu estou vivendo a minha vida. Né? Tá bom, desabafei”, concluiu a famosa. A página “TV Meu Sertanejo” divulgou a gravação da cantora, que não perdeu a chance de comentar o assunto na publicação.



“Já fiz show com pé quebrado, miningite viral… Já fiz show com dengue, covid (fui saber depois)… Já fiz show com cirurgia… Já tive q fazer show de luto, com pai no hospital (isso é só o q eu tô lembrando agora… Sem contar as coisas que tive q passar pra chegar até aqui”, voltou a desabafar



“Não sou alcoólatra… Nunca tive problema com bebida [...] No meu trabalho eu me garanto!”, afirmou Maiara. Em seguida, a famosa fez uma pequena ‘ameça’ aos haters: “É bom vcs cuidarem da vida de vcs… E o q me desejar que volte em dobro pra vida de vcs! Amém?!”, concluiu ela.