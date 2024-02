Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus joga baralho com a mãe - Foto: Reprodução

Publicado 08/02/2024 11:07 | Atualizado 08/02/2024 11:11

A influencer Fabiana Justus emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento tocante em suas redes sociais. A filha de Roberto Justus recebeu a visita da mãe no hospital, onde está em tratamento contra leucemia mieloide aguda. Na ocasião, as duas decidiram jogar baralho.



Em um post no Instagram, Fabiana revelou que realizou um desejo especial de sua mãe ao jogar uma partida de tranca com ela. “Desde o dia que ela chegou, ela falava 'quando você estiver se sentindo bem, vamos jogar uma partida de tranca?'. Ontem eu estava me sentindo bem e resolvemos jogar. Ela ficou tão feliz! E eu também”, revelou a famosa.



“Jogar tranca sempre foi um passatempo que adoramos, então nunca demos esse 'valor' para uma simples jogatina. Mas ontem essa tranca significou mais do que isso. Bem mais! E assim a gente vai vendo o quanto tudo vai ser ressignificado daqui pra frente, né?!”, refletiu a filha de Roberto Justus.



Para quem não sabe, a leucemia mieloide aguda, doença que Fabiana enfrenta é uma forma agressiva de câncer que afeta a medula óssea. Apesar da gravidade da situação, o diagnóstico precoce aumenta consideravelmente as chances de sucesso no tratamento e na cura.