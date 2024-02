Boninho - Reprodução

BoninhoReprodução

Publicado 08/02/2024 08:46

Em uma recente publicação nas redes sociais, o renomado diretor Boninho compartilhou algo histórico com os seguidores, O famoso ficou emocionado ao receber um presente especial da equipe de tecnologia da Globo. Entre fitas e memórias, ele revelou detalhes da surpresa que o deixou tocado.



“Aqui, o pessoal da cena separou umas fitas pra mim. Isso aqui é uma polegada. Isso aqui era uma fita de dinossauro pra casa, olha aqui”, começou ele com a voz embargada. “Olha só, duas polegadas, olha só, essa caixa. Isso aqui, essa fita. Olha que loucura que é”, continuou.



“A gente abre aqui, olha. É brincadeira, olha só. Eu trabalhei muito com esses metrês. Que loucura, isso aqui, rodava o Brasil pra todo mundo ver o que rolava”, disse o famoso, mostrando os detalhes dos equipamentos antigos.



Além disso, Boninho expressou sua gratidão pelo gesto da equipe: “Acabei de ganhar um presente lindo que me tocou muito do time de tecnologia da Globo, a galera do acervo Globo, meu parceiro Paulo Rabello e meu querido Raymundo Barros. Fiquei mega emocionado com o carinho de vocês”, escreveu o diretor.