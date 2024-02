Ex de Ana Hickamnn dá a entender que aceitaria relacionamento aberto e dispara: 'Sou corno? - Foto: Reprodução

Ex de Ana Hickamnn dá a entender que aceitaria relacionamento aberto e dispara: 'Sou corno? Foto: Reprodução

Publicado 07/02/2024 20:48 | Atualizado 07/02/2024 20:50

O conflito entre Ana Hickmann e Alexandre Correa ganhou um novo capitulo nesta quarta-feira (7). De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, a apresentadora teria planejado um esquema de fraude usando uma empresa “laranja” contra o ex-marido.



O jornalista afirma ter obtido documentos que informam que em janeiro do ano passado foi criada a empresa “Meliá”, em nome de Eduardo Duarte e que seguiu com essa titularidade até outubro. O rapaz é acusado de fraude e vem sendo investigado pela Polícia Federal por abrir mais de 700 empreendimentos.



Feltrin contou na live transmitida no YouTube que esse período seria o mesmo em que a modelo teria expulsado o ex-marido do quarto do casal, na residência em Itu, interior de São Paulo.



O jornalista diz que antes da artista denunciar o empresário por violência doméstica, a empresa “Meliá”, ainda em nome de Eduardo, “mudou” de lugar e ganhou uma “sede”, localizada na Consolação, em São Paulo. Ela foi transferida para outros locais, mas já com Ana Hickmann como proprietária.