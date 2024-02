Taylor Swift - AFP

Publicado 07/02/2024 18:51

A cantora Taylor Swift ameaça processar Jack Sweeney, um estudante da Universidade Central da Flórida que é responsável por um perfil nas redes sociais que rastreia o jatinho particular da artista pop.

De acordo com o jornal americano Washington Post, em dezembro do ano passado, o jovem recebeu uma carta dos advogados de Swift com um ultimato para que interrompa as publicações, que informa os fãs da artista onde a aeronave se encontra. Advogados do escritório Venable, afirmam que a monitoração pelas redes sociais apresenta um "comportamento de perseguição e assédio".

A partir de dados públicos, o rapaz monitora as viagens de jatinhos de celebridades e figuras públicas, compartilhando as informações através de perfis no X (antigo Twitter). Além disso, as postagens também contam com estimativas de emissões de gases do aquecimento global nas viagens.

"Embora isso possa ser um jogo para você, ou um caminho que você espera que lhe traga riqueza ou fama, é uma questão de vida ou morte para nossa cliente", escreveu a advogada Katie Wright Morrone, na carta enviada a Sweeney.

Em conversa com o jornal norte-americano, Sweeney diz que a carta é uma reação às repercussão e críticas feitas a artista por conta do impacto ambiental causado pelo seu avião particular. Em 2022, um estudo da Yard apontou que Taylor Swift foi a celebridade que mais emitiu CO2 naquele ano.