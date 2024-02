Denise Rocha - Reprodução Instagram

Publicado 07/02/2024 14:21

A ex-participante de A Fazenda, Denise Rocha, deixou os seguidores perplexos ao revelar uma experiência íntima envolvendo uma árvore nesta quarta-feira (07). A famosa compartilhou detalhes sobre essa conexão inusitada, gerando curiosidade e estranhamento entre seus seguidores.



“Meus amores essa terei que contar para vocês: Estabeleci um relacionamento de conexão com uma árvore’, começou ela. “Um assinante estrangeiro me fez um pedido inusitado. Ele se identifica como ecossexual e queria que eu estabelecesse uma conexão especial com uma árvore específica: o Pau-Brasil (quase em extinção no país)”, revelou ela.



“Confesso que, no início, achei a ideia bem maluca, mas acabei aceitando, afinal recebi 10 mil dólares, valeu a pena!”, compartilhou a produtora de conteúdo adulto.

“Juro q a primeira foto achei q vc estava num túmulo”, revelou uma internauta. “Esse foi diferente mesmo ! E eu me dei conta que NUNCA peguei num ‘pau Brasil’”, brincou mais uma.



Para quem não sabe, o termo "ecossexual" tem origem no movimento liderado pelo casal de artistas americanas Annie Sprinkle e Beth Stephens. Tratam-se de pessoas que mantêm uma conexão profunda com a natureza. Assim, a relação vai além do aspecto sexual, abrange também uma conexão com a preservação do planeta.