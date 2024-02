Fernanda e Beatriz - Reprodução

Fernanda e BeatrizReprodução

Publicado 07/02/2024 11:35

Após o recente desentendimento ao vivo com Beatriz no BBB 24, Fernanda voltOU a expressar sua insatisfação com a presença da sister. Em uma conversa com MC Bin Laden e Pitel, a participante menciona que seria expulsa do programa se fosse colocada com Beatriz no castigo do monstro.



“Se eu sei como a Bia é, como ela se comporta…”, começou MC Bin Laden, mas Fernanda interrompeu: “Se você botar ela comigo [no castigo do monstro], eu vou embora desse programa, porque eu vou dar um soco na cara dela”, declarou a sister, sem medo.



“Para, para! Meu Deus do céu!”, pediu Pitel, assustada com as falas da amiga. O funkeiro também não gostou do discurso, proferindo um palavrão. “Eu falei que eu corto o meu braço e você quer botar com ela?”, questiona Fernanda. Bin rebate: “Fala baixo!”, pedindo que a sister não entregue seu jogo.



Nas redes sociais, os internautas reagiram às falas. “Olha aí a bonequinha que vocês estão defendendo”, afirmou uma seguidora. “E é porque a bia não incomoda ela em nada (risos), imagina se incomodasse”, ironizou outra. “Esse é o quarto dos boxeadores, eles dizem bater em todo mundo”, apontou mais um.