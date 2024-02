Zezé Di Camargo e Wanessa - Foto: Reprodução

Zezé Di Camargo e WanessaFoto: Reprodução

Publicado 07/02/2024 08:43

Zezé Di Camargo está em Orlando, mas acompanha atentamente a filha no BBB 24. Ele revelou estar assistindo uma conversa entre Wanessa Camargo e Davi Brito na casa e não deixou de expressar o seu orgulho pela cantora. O discurso do famoso, entretanto, não agradou os internautas.



“NOTÍCIA: Depois de perder a voz, ZEZÉ também perde a noção!”, brincou um seguidor. “Tá orgulhoso porque ela está sendo igualzinha a ele”, ironizou outro. “Por isso que eu gosto mais do Leonardo”, contou uma terceira.

Para quem não sabe, durante a madrugada desta quarta-feira (07), o sertanejo compartilhou sua percepção de uma conversa entre Wanessa e o baiano: "E do diálogo da minha filha com o Davi, só vou falar uma coisa pra vocês. Sinceramente, estou muito orgulhoso da minha filha. Coerência! Que conversa bacana, que papo bacana", começou o cantor.



Em tom de elogio, Zezé continuou: "Como ela é, sabe? Cabeça. Eu sou pai dela. Estou aprendendo com ela. Só isso. Assiste esse diálogo. Você que está no Brasil, assiste o diálogo inteiro, tá? Você vai entender como é que é a vida", concluiu o famoso, aparentando estar realmente orgulhoso das falas da artista.