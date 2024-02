Felipe Neto critica defensores de Daniel Alves - Reprodução/Instagram

Felipe Neto critica defensores de Daniel AlvesReprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 18:09

Felipe Neto usou suas redes sociais na tarde desta terça-feira (6) para fazer criticas as pessoas que defendem Daniel Alves, que foi acusado de estupro em 2022. O julgamento do caso começou na última segunda-feira (5) na Espanha e o influenciador decidiu se pronunciar após se deparar com apoiadores do jogador de futebol.

"É aterrorizante a quantidade de gente defendendo o Daniel Alves", iniciou o youtuber em publicação feita no X, antigo Twitter. "Mesmo com a mulher sem mostrar o rosto. Com testemunhas corroborando tudo. Com ele tendo mudado a versão 4x e ela nenhuma vez. Com a versão dele agora sendo 'tava muito louco, não tava sob controle'. Aterrorizante".

Aterrorizante. — Felipe Neto (@felipeneto) February 6, 2024 Daniel Alves foi acusado de estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. O ex-jogador do Barcelona foi preso em janeiro de 2023 e está em prisão preventiva desde então. Daniel Alves foi acusado de estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. O ex-jogador do Barcelona foi preso em janeiro de 2023 e está em prisão preventiva desde então.

O julgamento de Daniel Alves no Tribunal Provincial de Barcelona começou na última segunda-feira (5). O promotor público do caso o atleta de forçar a mulher a fazer sexo e de não usar camisinha. A acusação busca uma sentença de 9 anos de prisão e uma indenização de 150.000 euros (cerca de R$ 800 mil) à vítima.