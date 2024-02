Virginia Fonseca faz simpátia para descobrir sexo do terceiro filho - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 16:26

Curiosa para saber o sexo do terceiro filho, Virginia Fonseca decidiu fazer uma simpatia para descobrir na manhã desta terça-feira (6) se o bebê é menino ou menina. A mãe da influenciadora, Margareth Serrão, contou que sonhou com o sexo do neto e quis fazer o teste da almofada com talheres para tentar confirmar.

“Eu sonhei que você tinha feito chá revelação e tinha dado menino. Aí, eu queria que você sentasse aqui. De um lado, tem uma colher e do outro, um garfo”, explicou Margareth em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Não vi minha mãe colocando. Um lado tem colher, outro lado tem garfo. Se acertar no garfo, significa que vai ser menino, e se acertar na colher, significa que vai ser menina. Mas nada quer dizer nada, pode ser que não seja certo”, declarou Virgínia. "Não criem expectativas”.

Em seguida, ela revelou o resultado: “Bom, boatos que vai ser menino. Boatos. Gente, nós estamos criando muitas expectativas”, completou a mãe de Maria Alice e Maria Flor. Confira o vídeo: