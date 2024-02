Rodolffo volta a criticar Davi no BBB 24: 'estou do lado das mulheres' - Foto: Reprodução

Rodolffo volta a criticar Davi no BBB 24: 'estou do lado das mulheres' Foto: Reprodução

Publicado 06/02/2024 15:01

Não é novidade que Davi Brito se tornou um alvo no BBB 24, mas fora dele são poucos os que vão contra o brother. Aliás, entre as maiores celebridades que acusam a postura do motorista de aplicativo está o ator Dado Dolabella. Mas tudo indica que o artista agora tem companhia, já que Rodolffo resolveu se pronunciar.



Ex-bbb fez uma sequência de postagens falando sobre o Davi, participante do BBB 24: “Juro que não estou entendendo o porquê de muitas mulheres aqui fora não estarem entendendo”, começou o cantor sertanejo. Em seguida, ele compartilhou um print do direct e revelou o que pensa.



“Preguiça dessas feministas, tudo é gatilho”, disse um internauta. Ao que Rodolffo respondeu: “Não concordo, estou do lado das mulheres. Para a turma do mimimi, que fica tentando usar pauta importante como racismo, ela não é branca e não concorda com as verdades do rei D”, apontou o famoso, se referindo a Raquelle e Leidy Elin.



“Não me venham também querer usar pauta de classe social para enquadrá-lo. Tenho muitos lisos lá que discordam quase tudo do cara também”, concluiu o sertanejo. Vale ressaltar que Rodolffo foi acusado de racismo na edição que participou e não é a primeira vez que o famoso afirma que não estão cometendo o mesmo crime com Davi.



Porém, os internautas não concordaram com a postura do cantor. “Pessoas que estão contra o Davi: Dado Dolabella, Rodolffo… por aí você já tira uma conclusão de que lado estar”, brincou um seguidor. “Tá bom batom Cerejo, senta lá”, pediu outra. “Rodolffo é um exemplo de como o racismo estrutural age na nossa sociedade!”, afirmou Ana Paula Renault.