Kayky Brito - Reprodução Instagram

Publicado 06/02/2024 11:07 | Atualizado 06/02/2024 11:25

O ator Kayky Brito compartilhou uma reflexão com seus seguidores sobre o atropelamento que sofreu em setembro de 2023. O artista destacou a importância de permanecer “forte” para superar momentos difíceis e confessou como tem se sentido desde então.



O ator usou seu Instagram para transmitir sua mensagem na segunda-feira (5). Em seus stories, ele aconselhou seus seguidores a permanecerem fortes e positivos. Revelando como o acidente mudou sua perspectiva, o famoso enfatizou que costumava ser uma pessoa mais otimista.



"Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava, 'por que você tá de mal com a vida? A vida é maravilhosa'. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando tem um buraco na minha frente. Então fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa", disse ele.



Recentemente, o famoso publicou detalhes de seu novo projeto e recebeu o carinho dos seguidores. “Que bom te ver na ativa”, afirmou uma internauta. “Saudades de ver você na minha telinha”, desejou outra seguidora. “Amo o seu talento Vampirinho lindo, te amo”, declarou uma terceira, em referência ao trabalho dele na novela “O beijo do vampiro”.



Para quem não lembra, Kayky Brito foi atropelado enquanto atravessava a orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele sofreu traumatismo craniano e politraumatismo, caracterizado por lesões graves em múltiplos órgãos do corpo. Durante o tratamento, o famoso passou por vários procedimentos.