Web detona caracterização de Juliana Paes em segunda fase de Renascer: ?Horrível?

Juliana Paes em 'Renascer' - Foto: Reprodução

Juliana Paes em 'Renascer'Foto: Reprodução

Publicado 06/02/2024 09:13 | Atualizado 06/02/2024 10:29

A atriz Juliana Paes compartilhou detalhes do extenso processo de maquiagem para interpretar Jacutinga na segunda fase de Renascer. Os bastidores logo geraram comentários variados nas redes sociais, incluindo críticas à caracterização da artista.



A paciência demonstrada pela equipe durante o processo de maquiagem é elogiada, mas muitos espectadores desaprovam o processo como um todo. Isso porque a maioria acredita que a melhor opção teria sido trocar Juliana Paes por uma atriz mais velha.



A segunda fase de Renascer promete trazer novos acontecimentos e reviravoltas na história, incluindo dramas protagonizados por Jacutinga e outros personagens. Para quem tem dúvidas, a atriz grava várias cenas com sua maquiagem elaborada para aproveitar o processo.



“Era mais fácil e real ter trocado de atriz como fizeram com os outros personagens”, apontou uma internauta. “Achei desnecessário a maquiagem de velhice para ela, o ideal era o tempo voar para todos e substituir a atriz”, afirmou mais um. “Péssimo trabalho, ficou horrível”, criticou um terceiro.