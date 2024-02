Emocionado, fã chora com performance de Anitta na música Combatchy: ?Quica, quica, bate, bate!? - Foto: Reprodução

Publicado 05/02/2024 21:13 | Atualizado 05/02/2024 21:38

Um fã da cantora Anitta viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (5) ao ser flagrado ao som de “Combatchy”, hit da cantora lançado em parceria com Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca.



O registro foi feito durante a apresentação da cantora no “Ensaios da Anitta”, evento pré-Carnaval que aconteceu no último domingo (4) em São Paulo. Assim que a carioca começou a cantar o primeiro “agora vai começar o combachy, quica, quica, bate, bate”, o rapaz foi flagrado caindo no choro. Confira:

O registro ganhou repercussão na internet e divertiu os internautas. "Cada um com sua história", brincou um. "Pra quem não sabe eu choro assim fácil", disse outro. "Eu chorei em várias músicas, eu tinha o sonho de ir no show dela e realizei esse ano. Foi emoção do início ao fim", afirmou uma fã. "Não julgo, fã de verdade se emociona sim", declarou mais um.