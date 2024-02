Semelhança entre João Guilherme e a mãe, Naira Ávila, impressiona - Reprodução/Instagram

Semelhança entre João Guilherme e a mãe, Naira Ávila, impressionaReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 17:57

O ator João Guilherme deixou os seguidores impressionados ao publicar uma foto ao lado da mãe, Naira Ávila, para comemorar seus 22 anos. A semelhança entre os dois chamou a atenção nas redes sociais.

No clique compartilhado no Instagram, o artista aparece com a família reunida comemorando seu aniversário, em São Paulo. "Há 22 anos que meu coração vive o maior amor do mundo! Há 22 anos que sou muito mais feliz com você, filho. Feliz novo ciclo! Tudo que habita de melhor em mim, ofereço a você", declarou Návila na legenda.

Nos comentários, muitos fãs afirmaram que mãe e filho parecem irmãos. "Parece irmã", disse um. "Ele é a cara dela", declarou outro. "Nunca tinha visto a mãe dele. É realmente muito bonita e nova", afirmou uma terceira. "Ele é a cópia da mãe", acrescentou mais uma.