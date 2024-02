Avião presidencial tem decolagem interrompida em Congonhas - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 17:17 | Atualizado 05/02/2024 17:48

O avião da Força Aérea Brasileira que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou interromper a decolagem no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no domingo (4).

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, o Airbus A319 estava prestes a decolar por volta das 16h44, mas um problema logo após o início da corrida levou à interrupção do procedimento. Com isso, a aeronave precisou retornar ao pátio militar.

Em imagens registradas pela TV Globo, é possível ver o avião dando meia volta na pista e voltando para o pátio militar. Aproximadamente 20 minutos depois, o avião recebeu autorização para seguir com voo até Brasília. Confira o registro:





A concessionária Aena, que administra o Aeroporto de Congonhas, confirmou ao G1 que a aeronave teve a decolagem abortada no aeroporto de Congonhas, no entanto, não revelou o motivo. A Aena também afirmou que o aeródromo operava normalmente, sem restrições.

O avião da Força Aérea Brasileira com matrícula FAB2101 é um ACJ319, a principal aeronave utilizada para transporte presidencial. Quando utilizada por Lula, é conhecida pelo código "Força Aérea Um".