Luisa Arraes com Chico Chico no Circo Voador, no Centro RioReprodução/Extra

Publicado 05/02/2024 19:50

Luisa Arraes, casada com Caio Blat, foi flagrada no último fim de semana beijando o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, durante um show no Circo Voador, no Centro Rio.

Em vídeo divulgado com exclusividade pelo Extra, os artistas aparecem aos beijos no meio do público. De acordo com o jornal, os dois foram vistos andando de mãos dadas pelo local em clima de romance.

Ainda segundo a publicação, o cantor chegou antes de o show começar e beijou a atriz assim que a encontrou. Ele participou do show dos pernambucanos Almério e Martins e após subir ao palco, voltou para os braços de Luísa.

Vale lembrar que Luísa e Caio mantêm um casamento aberto desde 2017 e vivem em casas separadas. O casal foi flagrado curtindo o pré-Carnaval em Olinda no mês passado.