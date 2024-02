Karoline Lima e Léo Pereira assumem namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 18:32

Léo Pereira e Karoline Lima estão namorando. Após a influenciadora assistir a um jogo do Flamengo de camarote, o jogador de futebol fez o pedido para oficializar o relacionamento na madrugada desta segunda-feira (5).

O pedido aconteceu durante a comemoração do aniversário de 28 anos do atleta rubro-negro no Rio de Janeiro. Em vídeo, um dos convidados registrou o momento em que Léo pede Karoline em namoro no palco. Confira:

Léo Pereira pede Karoline Lima em namoro durante sua festa de aniversário pic.twitter.com/arbA3ajWCh — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) February 5, 2024

No último domingo (5), Karoline foi com a amiga, Larissa Santos, assistir ao jogo do Flamengo no Maracanã. No Instagram, ela posou usando a camisa do time com o nome "Karolino", apelido que o atleta ganhou da torcida rubro-negra desde que o affair se tornou público.