Ana Hickmann se pronuncia após ser processada por Alexandre Correa e o próprio filhoReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 15:29

A defesa de Ana Hickmann se pronunciou nesta segunda-feira (5) após o advogado Enio Murad, que defende o ex-marido da apresentadora Alexandre Correa, declarar que o filho do casal, Alezinho, de 9 anos, vai entrar com uma ação na Justiça contra a própria mãe. A afirmação foi feita em entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin.

"Alexandre é réu no caso de violência doméstica adota condutas imorais para tentar prejudicar e descredibilizar Ana Hickmann", diz nota emitida pela equipe da apresentadora.

"Nunca houve alienação parental por parte dela, tendo o judiciário negado todas as tentativas anteriores do ex-marido. Diante de todas as acusações e violências, Ana protege e poupa o filho de ter acesso aos conteúdos constrangedores aos quais é submetida e lamenta a forma como Alexandre Correa usa e manipula a criança em benefício próprio", completou.

Entenda a polêmica

O advogado de Alexandre Correa está movendo uma ação, nesta segunda-feira (5), contra a Record e Ana Hickmann. A decisão de entrar na Justiça contra a apresentadora foi tomada após ir ao ar uma entrevista da famosa ao programa Domingo Espetacular.

Enio Martins Murad, representante do empresário, explicou ao jornalista Ricardo Feltrin que a ação pede direito de resposta, indenização de R$ 15 milhões e destaca danos morais e materiais. O advogado alega que o programa da Record teria condenado o ex-marido da modelo antes mesmo de qualquer processo legal.

“O Alexandre e o Alezinho foram vítimas de alienação parental [... então] estão processando a Record e a Ana Hickmann por danos morais e materiais”, declarou o advogado na entrevista . “Por 52 minutos, usaram um canal de televisão para [... criticar o empresário.] Vamos pedir na Justiça que o Alexandre tenha direito de resposta no mesmo tempo, no Domingo Espetacular”, explicou.