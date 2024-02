Boninho - Reprodução / TV Globo

Publicado 05/02/2024 11:41

A Globo surpreende os telespectadores com inovações para 2025, que marca seu sexagésimo aniversário. Entre as novidades, está o aguardado "Super BBB 25", prometendo o maior prêmio já oferecido no reality show e o fim do ciclo de Boninho.



O famoso, que é diretor do programa desde sua estreia em 2002, deve se despedir da emissora no ano que vem. Segundo o portal Na Telinha, a saída de Boninho da direção do BBB é uma conversa avançada nos bastidores. Se confirmada, sua despedida, em 2025, será marcada por homenagens.



Além da despedida de Boninho do Big Brother Brasil, o diretor, que completará 63 anos em 2024, enfrentará também a saída da Globo. A emissora, seguindo sua política de idade para líderes, encerra sua trajetória na direção. Contudo, Boninho poderá ser utilizado como consultor, mantendo-se como profissional independente.



O "Super BBB 25" faz parte das mudanças planejadas pela Globo para 2025, preparando-se para a próxima década. Entre as novidades, estão alterações nos telejornais, novos contratados, programas inéditos e o fim de outras atrações. O remake de Vale Tudo também está nos planos para celebrar a data.