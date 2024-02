Angélica, Xuxa Meneghel e Eliana são amigas de longa data - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 08:45

Eliana, que já namorou Luciano Huck nos anos 90, revelou em seu programa a apreensão que tinha sobre a convivência com Angélica. Inclusive, a Xuxa teria sido fundamental para aproximá-las. A apresentadora da Globo também confessou como se sentia em relação à loira.

Angélica relembrou o momento em que a Rainha dos Baixinhos as incentivou a se aproximarem. "A Xuxa fez uma coisa grande no seu programa e falou: 'Você e a Eliana têm que se aproximar, vocês são muito parecidas'. Ela fez o grupo e colocou a gente ali. Ela foi a grande agregadora", relembrou ela.

"Fiquei um pouco receosa, por conta da vida como ela se colocou”, começou Eliana, se referindo ao relacionamento passado com Luciano Huck. “Pelo histórico da nossa vida pessoal. Como é que vai ser eu entrar nesse grupo? Como é que vai ser isso? De mulher para mulher", confessou a apresentadora.

Angélica revelou que já intuía esse receio e relembrou um encontro em que Eliana e Xuxa a visitaram no Rio de Janeiro. Luciano Huck registrou o momento com uma foto das três, o que surpreendeu Eliana. "Eu não sabia disso [do receio], mas eu intuía isso", comentou a contratada da Globo.

Eliana descreveu o momento como "estranhíssimo", mas Angélica brincou sobre a "mistura" nas vidas amorosas das três: "O Junno [marido da Xuxa] dançou comigo na minha valsa de 15 anos, foi meu príncipe. Você namorou o Luciano, e o Luciano já foi super amigo da Xuxa [...] O Ricco, seu marido, já dirigiu o Luciano. Tem uma coisa de estar todo mundo junto e misturado, e tudo bem, é maturidade", finalizou a famosa.