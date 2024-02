Celso Russomanno é ameaçado de morte durante gravação para a TV Record - Foto: Reprodução

Celso Russomanno é ameaçado de morte durante gravação para a TV RecordFoto: Reprodução

Publicado 04/02/2024 13:58

Celso Russomanno voltou a ser notícia neste final de semana, o comunicador foi ameaçado de morte, durante a gravação de seu quadro no jornalístico Cidade Alerta, da TV Record.



Após denúncias feitas à “Patrulha do Consumidor”, Celso e o Procon foram até um supermercado nesta sexta-feira (02), na região de Guarulhos, São Paulo, acusado de vender alimentos mal armazenados e fora da data de validade. Ao chegar lá, houve uma baita confusão com um homem que, ao que tudo indica, trabalhava no local. A situação fugiu do controle, com direito a ameaça de morte, e a polícia teve que ser acionada.



A confusão começou após Celso notar a presença do suposto funcionário que, ao receber um aperto de mão, puxou bruscamente o deputado federal. "O que o senhor tá fazendo aqui?", iniciou Russomanno que ao ouvir que estava tendo o trabalho acompanhado pelo sujeito, disparou: "Você não tem o direito de acompanhar o meu trabalho. Você tá criando problema."

Assista: