Karol Conká recria capa do álbum "Dangerously In Love", de Beyoncé Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2024 15:55 | Atualizado 03/02/2024 15:57

Karol Conká se inspirou em Beyoncé para se apresentar no bloco "Será Que É?", no Carnaval de São Paulo, neste sábado (3). A cantora recriou o figurino usado pela diva pop na capa de um dos maiores sucessos da sua carreira, o álbum "Dangerously In Love", de 2003.

De acordo com a ex-participante, recentemente ela foi confundida com a artista norte-americana e decidiu aproveitar a festa para homenagear a Queen B. Na capa, Beyoncé aparece usando um top de pedrarias com muita transparência e uma calça jeans de cintura baixa, tendências que estão de volta em 2024.

"Esses dias eu fui na padaria aí um menino disse: 'Nossa, você parece aquela cantora, a Beyoncé'", disse a ex-participante do BBB 21 na legenda da publicação feita no Instagram.

"Dangerously In Love", lançado em 2003, foi o primeiro trabalho solo de Beyoncé. O disco contém alguns dos maiores hits da artista até hoje, como "Naughty Girl", "Crazy In Love" e "Baby Boy".