Andréa Sorvetão ignora convite para documentários das paquitasReprodução/Instagram/Arquivo Globo

Publicado 03/02/2024 12:18

Andréa Sorvetão ignorou o convite para participar do documentário "Para sempre tão bom: Paquitas", que está sendo produzido pelo Globoplay, e está processando uma das ex-colegas. Em 2023, a assistente de palco Xuxa Meneghel foi vetada de participar do documentário da Rainha dos Baixinhos.

Em entrevista ao jornal Extra, Ana Paula Guimarães, ex-paquita e diretora artística do projeto, afirmou que todas as paquitas foram convidadas para o projeto. No entanto, Andréa ignorou a proposta. "Convidamos todas as paquitas. Algumas ainda estão vendo agenda, mas queremos ter todas", garantiu.

Sorvetão se desentendeu com Xuxa por divergências políticas, em 2021. Ela também foi excluída do grupo de WhatsApp das ex-paquitas e se afastou da maioria das integrantes.

Sorvetão também está processando a ex-paquita Lana Rhodes, que revelou publicamente a expulsão de Andréa do grupo de WhatsApp. Segundo Lana, a decisão foi tomada por conta do posicionamento político de Sorvetão e seu marido, o cantor Conrado, durante as eleições. Os dois são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).