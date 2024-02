Show de Gusttavo Lima em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, é cancelado - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 22:02

Campo Alegre de Lourdes, cidade que decretou estado de emergência por causa da seca, teve show milionário de Gusttavo Lima cancelado. O cantor havia sido contratado para se apresentar por R$ 1,3 milhão na festa da padroeira, marcada para o dia 9 de fevereiro.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) determinou nesta sexta-feira (2) o cancelamento da apresentação no norte do estado. A nota divulgada pelo Ministério Público da Bahia (MP) também inclui que a cidade não deve repassar valores para a Balada Eventos e Produções, empresa responsável pelo contrato do espetáculo.

De acordo com o juiz Vanderley Andrade de Lacerda, que assinou o veredito, o cachê do sertanejo representaria ultrapassa o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, estabelecido na Lei Orçamentária Anual de 2023 e 2024. O valor é três vezes maior que o orçamento da cidade previsto para cultura, que é de cerca de R$ 413 mil.

O órgão estadual também aponta que o município teve o quinto pior índice da Bahia em relação à gestão da saúde, educação e saneamento. Segundo informações do jornal O Globo, o show de Gusttavo Lima foi contratado sem licitação pelo prefeito Enilson Marcelo Rodrigues da Silva (PCdoB).

O músico foi contratado por R$ 1,3 milhão, sendo R$ 1,1 milhão referente ao cachê e R$ 200 mil destinado aos custos com hospedagem, transporte e pagamentos da equipe.