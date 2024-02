Bruna Biancardi e Neymar estão separados desde novembro de 2023 - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi e Neymar estão separados desde novembro de 2023Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 19:44

Neymar e Bruna Biancardi foram flagrados juntos na festa de aniversário do filho de um dos “parças” do jogador de futebol. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em novembro de 2023.

Nos registros compartilhados nos Stories da esposa de Pedro Lopes, os dois aparecem sorridentes na comemoração, que aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo.

Além disso, Neymar e Bruna estavam com a filha na festa, a pequena Mavie, de três meses de vida. Confira os cliques abaixo:

Bruna Biancardi e Neymar em festa juntos Reprodução/Instagram

O noivado dos dois chegou ao fim em novembro do ano passado. Bruna confirmou o término através de um comunicado publicado no Instagram. “Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, informou. “Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias”.