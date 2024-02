Namoro de Carla Diaz e Felipe Becari chega ao fim - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 17:02

Carla Diaz e Felipe Becari chegou ao fim mais uma vez. O casal, O relacionamento dechegou ao fim mais uma vez. O casal, que já havia reatado o namoro no final do ano passado conforme a coluna Daniel Nascimento noticiou com exclusividade , decidiu colocar um ponto final no romance.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, os dois terminaram oficialmente o namoro. Recentemente, a página "Circo da Mídia", no Instagram, já havia informado que o casal estava passando por uma crise.

Ainda segundo Baldi, o deputado federal teria se irritado após ser questionado nas redes sociais sobre sua relação com a artista. “Mais uma vez que falar da Carla/minha vida pessoal eu bloqueio, ok? Limites… Obrigado…”, declarou o político.

Em novembro de 2023, Carla Diaz e Felipe Becari reataram o noivado. Os dois, que anunciaram o fim do relacionamento em julho do ano passado, teriam voltaram um mês após decidirem colocar um ponto final no romance. Amigos da coluna Daniel Nascimento ainda confidenciaram com exclusividade um acordo do casal: não expor a relação nas rede sociais. O pedido, inclusive, teria partido de Carla.