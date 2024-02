Humberto Carrão participou de uma homenagem a Oxum no Dique do Tororó, em Salvador - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 15:17

Humberto Carrão, protagonista da primeira fase da novela "Renascer", da TV Globo, participou de uma homenagem a Oxum no Dique do Tororó, em Salvador, na noite da quinta-feira (1º). Durante a celebração, o ator foi flagrado fugindo de um fã e divertiu a web.

Em registro compartilhado nas redes sociais, o intérprete de José Inocêncio aparece se divertindo na comemoração enquanto um fã o segue com o celular na mão para tentar garantir uma foto com o artista, mas é ignorado. Confira abaixo:

Nos comentários, os internautas saíram em defesa de Carrão. "Pode nem se divertir em paz", disse uma. "Ele estava no ensaio do Olodum e foi super receptivo com todos, mas tem gente que enche o saco", declarou outra. "Ele é uma figura pública, porém as pessoas deviam respeitar a privacidade dele. Está num momento de diversão", afirmou uma terceira. "O povo perde a noção", escreveu mais um.