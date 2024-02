Clara Moneke de 'Vai na Fé' realiza sonho ao comprar carro de R$ 260 mil - Foto: Reprodução

Clara Moneke de 'Vai na Fé' realiza sonho ao comprar carro de R$ 260 mil Foto: Reprodução

Publicado 02/02/2024 12:24

Clara Moneke, conhecida por seu sucesso como Kate em "Vai na Fé", celebrou a realização de mais um sonho. A famosa adquiriu o seu primeiro carro, um Jeep avaliado em R$ 260 mil. A atriz compartilhou o emocionante momento em um vídeo postado em suas redes sociais.



Na legenda, Clara expressa sua gratidão e resiliência, destacando que está vivendo, sonhando e realizando. Comentando sobre sua nova aquisição, ela revela estar "motorizada" e continua sendo o orgulho de seus ancestrais.



De origem humilde, Clara Moneke nasceu no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, e mudou-se para Campo Grande, Zona Oeste do Rio, aos 4 anos. Filha de mãe brasileira e pai nigeriano, a atriz enfrentou a perda da mãe em 2020, vítima de Acidente Vascular Cerebral.



Aos 25 anos, a atriz vive em uma casa alugada na Lapa, no Centro do Rio, com seu namorado, Tácio Fidelis. Além do sucesso em "Vai na Fé", Clara Moneke protagonizou o filme "Ritmo de Natal" no Globoplay. Atualmente, ela está no elenco da próxima novela das 6, "No rancho fundo", consolidando sua ascensão na cena artística.