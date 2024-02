Karoline Lima e Léo Pereira assumem romance nas redes sociais e web reage - Foto: Reprodução

Karoline Lima e Léo Pereira assumem romance nas redes sociais e web reageFoto: Reprodução

Publicado 02/02/2024 11:01 | Atualizado 02/02/2024 11:37

A influenciadora Karoline Lima continua alimentando as especulações sobre seu envolvimento com o jogador do Flamengo, Léo Pereira. Os dois, envolvidos em um affair, chamaram a atenção dos seguidores ao postarem a mesma foto em seus Stories do Instagram.



Após parabenizar publicamente Léo Pereira em seu aniversário com uma foto na praia ao lado do jogador, a influenciadora deu um passo a mais para assumir a relação. Isso porque a modelo teria viajado até o Rio de Janeiro para reencontrar o atleta, dividindo um momento encantador com o affair.



Nas redes sociais, o jogador compartilhou uma imagem em que suas mãos e as de Karoline formam um coração, algo que só poderia ser a confirmação do romance. Para aumentar ainda mais os rumores, a influenciadora compartilhou a mesma imagem!



A única diferença do post de Karoline é que a modelo publicou uma foto da tela do celular de Léo Pereira, revelando a mesma imagem de coração. O registro da influencer ainda revela que eles estavam juntos no momento em que cada um publicou os cliques nas redes sociais.



Vale lembrar que Karoline Lima é também a ex-namorada do jogador Éder Militão, com quem teve sua filha Cecília. Atualmente, a pequena possui dois anos e o ex-casal aparenta conviver bem. Inclusive, a famosa publicou fotos com o jogador no aniversário da filha.