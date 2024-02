Beca Barreto - Foto: Reprodução

Beca BarretoFoto: Reprodução

Publicado 02/02/2024 08:40 | Atualizado 02/02/2024 08:41

A influenciadora Beca Barreto se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais após revelar, nesta quinta-feira (01), que segue uma religião de matriz africana. A famosa apenas postou alguns cliques que evidenciam sua crença na Umbanda. Porém, diversos seguidores cometeram intolerância religiosa com a jovem.



Na publicação que desencadeou a polêmica, Beca aparece com um vestido branco e colar característico, exibindo sua fé sem reservas. A expressão da tiktoker é tranquila, compartilhando um meio sorriso com os fãs, embora tantos tenham a atacado nos comentários. O post dividiu opiniões.



“Deixando de seguir, Deus me livre”, criticou uma seguidora. “Jesus é o caminho, a verdade e a vida! Isso é tudo!”, afirmou outra. “Deus te perdoe”, desejou um terceiro. “Vai procurar Jesus que é melhor”, aconselhou mais um.



“Sou cristã, nem por isso vou deixar de seguir ela, cada quem escolhe sua religião vamos ter mais empatia com o próximo”, pediu uma fã. “Axé pra qm e de axé, amém pra quem é de amém!”, destacou outro. “Só pra deixar claro que intolerância religiosa é crime galera”, ressaltou mais um.



Ainda em julho de 2023 a famosa já havia revelado sua religião nas redes sociais, publicando uma foto com um pai de santo no Instagram. Ela sofreu ataques nos comentários ainda naquela época. "Parando de seguir. Uma pena porque é uma menina tão nova e não sabe nada da vida", lamentou um seguidor.