Larissa Sumpani fala sobre o relacionamento com Victor PradoReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 20:33

Larissa Sumpani abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (1º) e falou sobre a sexualidade do namorado que é ator pornô. Victor Prado é influencer e estrela vídeos adultos gay.

“Seu namorado é o quê? Vi que ele grava pornô gay", questionou um internauta. “Victor é hétero, mas grava esses vídeos de forma extremamente profissional", iniciou.

"Ele não sente atração por homens do mesmo sexo, na sua vida pessoal só fica com mulheres, mas grava com homens porque é um estilo de conteúdo que rende muito para ele”, explicou.

De acordo com a Miss Bumbum 2023, o fato de Victor trabalhar gravando vídeos adultos não interfere no relacionamento dos dois. “É importante esclarecer que Victor é um profissional comprometido com seu trabalho, independentemente do gênero dos parceiros de cena”, completou.