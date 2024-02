Rodriguinho fala sobre Davi - Reprodução/Instagram

Rodriguinho fala sobre DaviReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 18:40 | Atualizado 01/02/2024 18:47

Rodriguinho debochou de Davi no BBB 24 nesta quinta-feira (1º) em conversa com Giovanna Pitel e Fernanda na academia. De acordo com o artista, o baiano não tem perfil para fazer publicidade fora do reality show.

Sem saber que Davi já acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, o cantor relembrou conversa que teve com o brother sobre trabalhar com marcas após o término do programa. “O Davi veio falar isso comigo uma vez na mesa. Eu fiquei olhando para a cara dele”, disse Rodriguinho.

Em seguida, ele começou a imitar o sotaque de Davi: 'E depois? E pra fazer publicidade? Como que é?'. Não tem perfil disso”, afirmou o músico.

O trecho repercutiu nas redes sociais e muitos internautas saíram em defesa de Davi. “Só vai dá o Davi fazendo propaganda da Seara de calabresa”, disse uma. “Gente, ele imitou o sotaque mesmo?”, questionou outra. “Davi vai ganhar muito mais que o prêmio só com publicidade”, afirmou um terceiro.