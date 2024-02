Wanessa Camargo é ignorada pela própria equipe em show do BBB 24: ?Cancelada? - Foto: Reprodução

Wanessa Camargo é ignorada pela própria equipe em show do BBB 24: ?Cancelada?Foto: Reprodução

Publicado 01/02/2024 16:32

Wanessa Camargo desabafou com Marcus na área externa do BBB 24 após ser ignorada por membros da própria equipe durante show de Glória Groove, que aconteceu no reality show na última quarta-feira (31).



De acordo com a cantora, três músicos que já trabalharam com ela estavam no show e não olharam na cara dela. “Eu tenho certeza que estou. A minha bailarina, a Monique, eu tenho intimidade com a Monique e a Monique não olhou na minha cara”, contou Wanessa. “Era como se ela não me conhecesse”.



“Isso dá um desespero, não dá”, disse Marcus. “Meu baixista e minha vocalista ali também… três pessoas da minha equipe estavam com a Glória”, prosseguiu Wanessa, explicando a situação para Bin Laden. “Ela acha que ela tá cancelada”, declarou Marcus.



Os brothers tentaram tranquilizar a sister, explicando que deveria ser orientação da produção do programa. “Para Wanessa. Para, para, para! Se são da sua equipe e olham pra você…”, completou Bin.