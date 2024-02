Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

01/02/2024

O influenciador Whindersson Nune levantou a possibilidade de utilizar uma barriga solidária para se tornar pai novamente. Assim, questionou os internautas sobre as regras brasileiras para o método de paternidade. O humorista também expressou o desejo de que seu filho seja brasileiro.



Para quem não sabe, o termo "barriga solidária" refere-se ao útero de substituição. É um método em que um útero é temporariamente cedido para a gestação de um bebê. Whindersson Nunes explorou a ideia em suas redes sociais, revelando interesse em compreender as regras do procedimento para pais solteiros no Brasil.



Apesar de a barriga de aluguel ser proibida no país, a barriga solidária é permitida. Assim, sendo utilizada por diversos grupos, como pais ou mães solteiros, casais homoafetivos e heterossexuais inférteis. Vale ressaltar que o procedimento não pode ter fins lucrativos e é comumente realizado por meio de fertilização in vitro (FIV).



Em janeiro de 2021, Whindersson Nunes e Maria Lina, ex-namorada do famoso, anunciaram sua gravidez. Após 22 semanas de gestação, o filho João Miguel nasceu prematuro e não resistiu, falecendo em maio de 2021. A tragédia impactou o casal e gerou uma onda de ódio contra a cantora Luísa Sonza, ex-mulher do humorista.