Grazi Massafera - Reprodução/Instagram

Grazi MassaferaReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 11:00

A artista Grazi Massafera surgiu nostálgica nas redes sociais ao relembrar sua participação no BBB 5. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com momentos marcantes do confinamento. Ela aproveitou para revelar sua gratidão pela experiência.



Ao iniciar uma nova edição do BBB, Grazi revelou que é inevitável não fazer uma retrospectiva de sua participação há quase duas décadas atrás. Ela destacou a importância do programa em sua vida, desde antes, durante e após a experiência no reality show.



"Toda vez que começa edição de #BBB, não tem jeito: passa um filme na minha cabeça, gente! BBB 5, há quase vinte anos… dá pra acreditar? Só tenho a agradecer por tudo isso que vivi, antes, durante e depois do programa. Sou só gratidão e amor, nunca vou esquecer", declarou a atriz.



Grazi, que estreou como atriz um ano após o BBB 5 em "Páginas da Vida", recordou a intensidade da edição que marcou sua trajetória. O vídeo compartilhado pela famosa também reacendeu as memórias dos fãs, que comentaram a publicação e relembraram a trajetória da artista.