Advogado da mãe de suposta quarta filha de Neymar fala sobre o caso - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 21:21 | Atualizado 31/01/2024 21:29

O advogado da ex-modelo Gabriella Gaspar, que está tentando provar na Justiça que Neymar é o pai de sua filha, a pequena Jazmin Zoé, de 10 anos, falou sobre a semelhança da criança com o jogador de futebol brasileiro. As duas vivem na Hungria e Gabriella trabalha atualmente como estoquista em Budapeste.

De acordo com o representante da ex-modelo, Angelo Carbone, o caso já ficou conhecido no país. “Dizem até que a menina se parece muito com ele”, declarou à CARAS Brasil.

Ainda segundo o advogado, Gabriella afirma ter feito diversas tentativas de contato com Neymar desde que descobriu a gestação. Ela também teria tentado retorno com a família do atleta e chegou a enviar uma carta ao Instituto Neymar Jr. “Ela nunca obteve respostas. Me sensibilizei com a luta dela e peguei o caso. Lá na Hungria, ninguém quis, pois é um país com uma cultura muito diferente, tradicional, não deram voz a ela. Quero trazê-la para o Brasil ou conseguir, o mais rápido possível, que Neymar vá até a Hungria fazer o teste de DNA. A ideia é acabar logo com o sofrimento das duas, pois elas não têm uma boa condição financeira”, disse o advogado.

Gabriela teria conhecido Neymar na Bolívia, durante um jogo da Seleção Brasileira no país. "Ela o conheceu, em Santa Cruz de la Sierra. A Seleção Brasileira estava lá para um amistoso e ela tinha ido a excursão. Eles tiveram um relacionamento rápido e ela engravidou", detalha Carbone.

Na ação movida na Vara da Família do Foro Central Cível de São Paulo, a húngara pede um teste de DNA e uma pensão equivalente a 30 mil euros mensais (cerca de R$ 160 mil). O advogado explica que o valor leva em consideração o período em que Gabriella arcou com todos os gastos da criança.

Vale lembrar que Neymar já é pai de Davi Lucca, da relação com Carol Dantas, e de Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. Segundo o colunista Leo Dias, o jogador também é o pai do bebê de uma modelo paulistana chamada Kimberlly.