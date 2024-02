Gusttavo Lima com o pai no colo - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 20:18

O cantor Gusttavo Lima está viralizando nas redes sociais nesta quarta-feira (31) após publicar um vídeo no Instagram carregando o próprio pai, Alcino, no colo.

Na gravação publicada nos Stories, o artista, que passou os últimos dias descansando em Miami, na Flórida, exibiu os músculos enquanto levava o pai nos braços. "É pra isso que eu faço academia. Esse aqui é meu pai, seu Alcino, sai do saco dele", declarou Gusttavo Lima.

Nos comentários, os fãs se derreteram com o registro. "Vou sorrir até 2050, amo o embaixador sempre carismático", disse uma. "Tá soltinho no colo do filhão", afirmou outra. "Certíssimo, quem ama cuida", declarou uma terceira.

Ainda nesta quarta-feira (31), o cantor sertanejo surgiu em clima de romance com a esposa. Nos registros, o casal aparece embarcando em um avião particular para voltar ao Brasil após as férias nos Estados Unidos. Confira: