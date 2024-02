Pedro Sampaio é anunciado pelo Camarote Nº 1 como uma das atrações do Sábado das Campeãs na Sapucaí - Foto: Divulgação

Pedro Sampaio é anunciado pelo Camarote Nº 1 como uma das atrações do Sábado das Campeãs na SapucaíFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 17:58 | Atualizado 31/01/2024 18:00

Pedro Sampaio acaba de ser anunciado como mais uma atração do Camarote Nº1. Na sua 33ª edição, o Nº1 e um dos eventos mais esperados do Carnaval do Rio.

Sendo uma das principais atrações e irá agitar a Marquês de Sapucaí no Sábado das Campeãs, a última noite do camarote.



Conhecido por seus hits dançantes, entre os principais “Dançarina”, “No Chão Novinha” e “Sentadão”, Pedro, que foi o Nº1 do Sposity com a música ‘POC POC’, invade o palco do Camarote pela segunda vez, encerrando, de forma eletrizante, a edição que marca os memoráveis 34 anos de tradição do Nº1 no setor 2 do Sambódromo.



Além do carioca, que é um dos grandes destaques do cenário musical nacional, o dia 17 contará ainda com a apresentação de grandes artistas como Vintage Culture, DJ conhecido mundialmente que também já esteve no line-up do Nº1 em edições passadas. Além disso, MC Chefin faz sua estreia no evento.



Já a primeira noite será comandada pelo rapper Orochi, conhecido pelo hit ‘Amor de Fim de Noite’ e que combina elementos do rap a vertentes do funk. Além disso, Felipe Amorim, que diversifica suas canções entre os gêneros de forró, funk, trap e sertanejo, também se apresenta no palco do evento. E a programação da noite se complementa com um bom samba carioca de Xande de Pilares.



E no dia 12, segunda-feira, o espaço receberá o cantor e compositor L7nnon, que agita o público presente com os sucessos ‘Ai Preto’, ‘Ibiza’ e ‘Foto da Unha’. Além do rapper, João Gomes, uma das revelações do piseiro e um dos indicados ao Grammy Latino em 2023, também faz a festa com os maiores hits de sua carreira, entre os principais ‘Se For Amor’, ‘Dengo’ e ‘Digo ou Não Digo’, que inclusive é uma colaboração com L7nnon.



As pick-ups do Nº1 em 2024 seguem comandadas pelos maiores nomes do cenário eletrônico nacional e internacional, com destaque para os DJs Mochakk, Sandeville, Pontifexx, Georgia, Bruna Lennon e Doozie. Além disso, Dudu Nobre segue comandando a Roda de Samba do Camarote, que acontece nos três dias de evento.