Virgínia Fonseca revela diagnóstico de TDAH e hiperatividade - Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca revela diagnóstico de TDAH e hiperatividadeReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 16:50 | Atualizado 31/01/2024 16:52

Nesta quarta-feira (31), o cantor Zé Felipe usou as redes sociais para contar aos seus milhões de seguidores que sua esposa, Virgínia Fonseca, foi diagnosticada com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

"Quem foi ao médico e descobriu que tem TDAH também?", disse o filho de Leonardo ao filmar a companheira. "E hiperatividade", acrescentou a empresária.

Vale lembrar que Zé Felipe contou suas estratégias para lidar com o diagnóstico de TDAH e como a Virgínia o ajudou. "Tenho TDAH, hiperatividade com déficit de atenção. Se eu não tomar meu remedinho, não dou conta de prestar atenção e de ficar quieto. A música consegue me prender de uma certa forma que parece que eu nem tenho [diagnóstico]", contou em entrevista à Julia Andrade, da Quem.

De acordo com o músico, ele conta com a ajuda da mãe de Maria Alice, 2, e Maria Flor, 1, para concluir o raciocínio. “Senão eu esqueço”, explicou. “Eu já sei como é que funciona”, afirmou Virgínia.